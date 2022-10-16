В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

14 октября в полицию за помощью обратилась пенсионерка, 1938г. , проживающая на ул. Шпалерная. Она сообщила, что на стационарный телефон ей позвонила неизвестная и сообщила, что ее дочь попала в ДТП, находится в больнице и для ее лечения необходимы денежные средства.

Пенсионерка передала курьеру 150 000 руб.

Вчера на улице Турку, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.