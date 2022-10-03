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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 24-летнего мошенника обманывавшего пенсионерку

В Петербурге задержали 24-летнего мошенника обманывавшего пенсионерку

0
64
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионерки

29 сентября около 11 часов 00 минут на сотовый телефон 85-летней пенсионерки позвонила неизвестная девушка, представилась её внучкой и сообщила, что попала в ДТП и ей нужны денежные средства в сумме 150 тысяч рублей. Пожилая женщина передала курьеру требуемую сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Вчера днем возле дома 44 корпус 2 по улице Будапештской, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний неработающий мужчина.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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