В Петербурге задержали 24-летнего мошенника обманывавшего пенсионерку

29 сентября около 11 часов 00 минут на сотовый телефон 85-летней пенсионерки позвонила неизвестная девушка, представилась её внучкой и сообщила, что попала в ДТП и ей нужны денежные средства в сумме 150 тысяч рублей. Пожилая женщина передала курьеру требуемую сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Вчера днем возле дома 44 корпус 2 по улице Будапештской, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний неработающий мужчина.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.