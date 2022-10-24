В Петербурге задержали мужчину при попытке угона автомобиля

Накануне ночью около 03 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 23-летней женщины о том, что возле дома 6 по улице Ярослава Гашека неизвестный мужчина проник в ее автомобиль «ВАЗ‑2109» и пытается его угнать.

На место оперативно прибыл наряд полиции и задержал в автомобиле 18-летнего молодого человека.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.