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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину при попытке угона автомобиля

В Петербурге задержали мужчину при попытке угона автомобиля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали мужчину при попытке угона автомобиля во Фрунзенском районе

Накануне ночью около 03 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 23-летней женщины о том, что возле дома 6 по улице Ярослава Гашека неизвестный мужчина проник в ее автомобиль «ВАЗ‑2109» и пытается его угнать.

На место оперативно прибыл наряд полиции и задержал в автомобиле 18-летнего молодого человека.  

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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