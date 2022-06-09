В Ленобласти по горячим следам задержали угонщика

В минувший понедельник к полицейским Всеволожского района Ленобласти обратился мужчина, 1959 года рождения, с сообщением о том, что в период времени с 11 часов 20 минут до 11 часов 45 минут от дома 38 деревни Проба Всеволожского района неизвестный совершил хищение его автомобиля «Газель».

По горячим следам сотрудниками полиции Всеволожского района на Мурманской дороге возле дома 37 был задержан мужчина, 1990 года рождения, управляющий угнанным автомобилем.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.