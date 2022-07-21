В Петербурге задержали мигранта, управлявшего «каршерингом» по подложному аккаунту

Вчера вечером около 20 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 145 по Московскому шоссе совершено ДТП (наезд на препятствие) каршеринговым автомобилем «Киа Рио», под управлением 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мигрант управлял автомобилем по подложному аккаунту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Мигранта задержали на основании статьи 91 УПК РФ.