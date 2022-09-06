В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своей матери

Накануне к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 64-летней женщины, проживающей по адресу: пр. Королева дом 43, о том, что ее сын, 1981 года рождения, в период с 11 часов 00 минут 01.09.2022 до 12 часов 00 минут 02.09.2022 совершил угон принадлежащего ей автомобиля «Тойота Королла», который был припаркован по месту жительства. В тот же день автомобиль был обнаружен возле соседнего дома.

Накануне, 4 сентября, сын заявительницы был задержан за мелкое хищение из магазина и привлечен к административной ответственности.

По заявлению хозяйки автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).