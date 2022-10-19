В Петербурге задержали мужчину, похитившего в октябре прошлого года иномарку

7 октября 2021 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 50-летнего мужчины о том, что от дома 1 корпус 2 по Кушелевской дороге неизвестный злоумышленник похитил автомобиль «Тойота РАВ 4», стоимостью 1 миллион 525 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).

18 октября 2022 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 78 корпус 2 по проспекту Луначарского по подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.