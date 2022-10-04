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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину похитевшего трактор «МТЗ-80»

В Ленобласти задержали мужчину похитевшего трактор «МТЗ-80»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Полицейские Волосовского района по «горячим следам» задержали мужчину, который похитил трактор

Вчера к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение от 48-летнего мужчины о том, что в период с 17 сентября по 1 октября 2022 года в деревне Новые Раглицы неизвестный злоумышленник совершил хищение принадлежащего ему трактора «МТЗ-80», стоимостью 200 тысяч рублей.

Вечером того же дня возле дома 11 в поселке Кикерино Волосовского района Ленобласти в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний местный житель. Трактор был обнаружен в лесном массиве между поселком Кикерино и деревней Арбонье Волосовского района и возвращен собственнику.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район кража трактор
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