В Ленобласти задержан мужчина, совершивший разбой

В минувшую субботу к полицейским Волосовского района Ленинградской области обратился 55-летний мужчина с заявление о том, что в подъезде дома 11 в деревне Бегуницы неизвестный избил и ограбил его 16-летнего сына, отобрав у него мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

На следующий день возле дома 14 в деревне Бегуницы по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний ранее неоднократно судимый неработающий.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.