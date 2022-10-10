В Ленобласти в ДТП пострадали три человека

Сегодня утром около 07 часов 45 минут в экстренные службы Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение о дорожном происшествии между деревнями Пакшеево и Самойлово. На место выехала дежурная смена 117-й пожарно-спасательной части в составе 4 человек, задействовав 1 единицу техники.

По предварительной информации, столкнулись два легковых отечественных автомобиля ВАЗ. В результате ДТП пострадали трое человек. Одного из них спасатели деблокировали при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.