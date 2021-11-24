В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб

24 ноября в 11:00 в ГУ МЧС по Ленинградской области поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на 131 километре трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо. Столкнулись "Опель" и "УАЗ Патриот". В результате ДТП пострадали трое человек. Водитель и пассажир "УАЗа" госпитализированы в Шлиссельбургскую больницу, женщина, водитель "Опеля" от полученных травм скончалась. На месте происшествия работает дежурная смена 120 пожарно-спасательной части, введено реверсивное движение.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.



