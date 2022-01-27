В Петербурге задержали троих аферистов, похитивших у пенсионерок денежные средства

К полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка. На домашний телефон ей позвонил неизвестный, представился сыном, сообщил, что на автомобиле сбил девушку и ему срочно необходимы денежные средства, которые нужно передать знакомому. Спустя некоторое время к пожилой женщине домой на улицу Белы Куна пришёл молодой человек, которому она передала 500 тысяч рублей.

Вскоре к полицейским Приморского района Петербурга обратилась другая 82-летняя пенсионерка, проживающая на Беговой улице. По такому же сценарию ей позвонил «сын», признался, что случайно ударил девушку, а та скончалась. Сам «родственник» находится в больнице и с него требуют 500 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Пожилая женщина отдала требуемую сумму прибывшему курьеру.

Идентичная история произошла с 91-летней жительницей Кировского района, проживающей на проспекте Ветеранов. Ей позвонил «внук», признался в случайном убийстве девушки и попросил 170 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Требуемую сумму пенсионерка также передала курьеру.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска по подозрению в совершении этих преступлений задержали троих ранее судимых мужчин: 26-летнего «родственника» всех потерпевших и двоих курьеров, 24 и 29 лет.

B ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.