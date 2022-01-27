ента новостей

15:22
Полдицейские Петербурга приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда
15:20
В Петербурге задержали троих аферистов, похитивших у пенсионерок денежные средства
15:11
В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей
15:03
Высшая лига: «Учителя года» открывают школу для педагогов России
12:31
В Петербурге задержали развратника
12:21
В Ленобласти задержали разбойника, ограбившего пенсионерку
11:14
ВМС США хотят вернуть разбившийся истребитель-невидимку до того, как это сделает Китай
10:59
Блокада снята – прошло 78 лет
10:39
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей
10:24
Запретят ли нам покупать евро?
09:57
Вакцинация подростков началась
16:38
Симфонический оркестр Ленобласти приглашает на концерт
16:35
Крупное возгорание ликвидировали в Ленобласти
16:31
Двое мужчин арестованы в Великобритании в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса
16:05
В Петербурге задержали аферисток, обманывавших пожилых людей
13:21
Неудача подстерегала волейбольный «Зенит» в матче Лиги Чемпионов с «Войводиной»
12:40
В Петербурге за минувший год полиция задержала 240 мошенников, обманувших пенсионеров
11:58
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»
11:24
Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях
11:12
В Петербурге аферисты выманили 1,7 миллиона рублей у специалиста ВНИИ метрологии
11:05
Студентка убита, три женщины ранены в результате стрельбы в Гейдельбергском университете в Германии
11:01
ВМС Великобритании изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов долларов в Оманском заливе
10:22
В Ленобласти пенсионерка перевела аферисту 250 тысяч рублей
10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
09:55
Кто сможет комфортно выплачивать ипотеку?
09:18
Чем грозят новые санкции?
08:56
Плановую медпомощь приостановят
18:53
Pfizer и BioNTech начинают клинические испытания вакцины против Omicron
18:43
В честь СПбГУ назовут космический объект
18:40
В Санкт-Петербурге прошла дискуссия о версиях гибели тургруппы Дятлова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих аферистов, похитивших у пенсионерок денежные средства

В Петербурге задержали троих аферистов, похитивших у пенсионерок денежные средства

0
6
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге задержаны «родственники» троих пенсионерок, похитившие у них денежные средства

К полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка. На домашний телефон ей позвонил неизвестный, представился сыном, сообщил, что на автомобиле сбил девушку и ему срочно необходимы денежные средства, которые нужно передать знакомому. Спустя некоторое время к пожилой женщине домой на улицу Белы Куна пришёл молодой человек, которому она передала 500 тысяч рублей.

Вскоре к полицейским Приморского района Петербурга обратилась другая 82-летняя пенсионерка, проживающая на Беговой улице. По такому же сценарию ей позвонил «сын», признался, что случайно ударил девушку, а та скончалась. Сам «родственник» находится в больнице и с него требуют 500 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Пожилая женщина отдала требуемую сумму прибывшему курьеру.

Идентичная история произошла с 91-летней жительницей Кировского района, проживающей на проспекте Ветеранов. Ей позвонил «внук», признался в случайном убийстве девушки и попросил 170 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Требуемую сумму пенсионерка также передала курьеру.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска по подозрению в совершении этих преступлений задержали троих ранее судимых мужчин: 26-летнего «родственника» всех потерпевших и двоих курьеров, 24 и 29 лет.

B ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-06-2021, 11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
12-11-2021, 11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей
14-05-2020, 11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
7-05-2020, 16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины
5-02-2021, 12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
31-07-2020, 10:01
В Сестрорецке пенсионерка отдала аферистам четверть миллиона

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
106
Вчера, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
0
226
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
268
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
277
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
Наверх