Вчера во Всеволожске сотрудниками полиции был задержан 15-летний подросток, проживающий в Стрельне. Его подозревают в обслуживании интересов телефонных мошенников. В частности 29 сентября он забрал тысячи евро и долларов у 72-летней жительницы города Всеволожск. Как сообщал 47news, ей звонил мужской голос, представившийся следователем, который тоже рассказал про якобы имевшее место ДТП с участием дочери пенсионерки.
Во Всеволожске задержали 15-летнего курьера-дропа
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Опубликовал: Вадик Котов
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Во Всеволожске задержали 15-летнего подростка выполнявшего функции курьера-дропа
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