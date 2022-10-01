Во Всеволожске задержали 15-летнего курьера-дропа

Вчера во Всеволожске сотрудниками полиции был задержан 15-летний подросток, проживающий в Стрельне. Его подозревают в обслуживании интересов телефонных мошенников. В частности 29 сентября он забрал тысячи евро и долларов у 72-летней жительницы города Всеволожск. Как сообщал 47news, ей звонил мужской голос, представившийся следователем, который тоже рассказал про якобы имевшее место ДТП с участием дочери пенсионерки.