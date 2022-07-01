В Ленобласти задержали мужчину, который выманивал интимные фотографии у школьниц

Вчера вечером около 20 часов возле дома на Колтушском шоссе в городе Всеволожск сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Новодевяткино, работающего газорезчиком на заводе в Петербурге. Ему подозревают в нездоровой тяге к детям, а если процессуально, то следователями Следственного комитета по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 135 УК (развратные действия).

По версии следствия, в период с февраля прошлого года по настоящее время, подозреваемый переписывался в Телеграме с 13-летней девочкой и выудил у неё фотографии интимного характера.

Подозреваемый помещён в камеру. Известно, что ранее мужчина был привлекался за наркотики.