ента новостей

12:06
В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей
11:57
В Ленобласти пенсионерка передала аферистам больше 400 тысяч рублей
11:00
На трассе«Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют два съезда
10:39
Сотни людей спасаются бегством от разлива лавы по Ла-Пальме в Испании
10:33
На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 46 человек
10:23
Напряженность между Китаем и Тайванем вызывает опасения
09:31
Путин ответил на обвинения по газу
08:59
У предпринимателей Ленобласти возникли проблемы
08:23
В Ленобласти новые ограничения
01:03
«Зенит» снова победил «Баварию» в Евролиге, а вот УНИКС был разгромлен в Турции
19:22
Выставка «Достоевские раскраски»
14:16
В Историческом парке пройдет III международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике»
12:48
В Петербурге дрифтера из Красноярска привлекут к уголовной ответственности
12:41
Премьер-министр Нидерландов заявил, что однополые браки не помеха голландскому трону
12:15
Премьер-министр Японии распускает парламент перед всеобщими выборами 31 октября
11:21
Пандемия приводит к депрессии
10:41
Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия
10:41
Что со снегоуборочной техникой?
09:34
Голосовать будут по-другому
00:12
СКА закрыл Шипачёва и победил московское «Динамо» на фоне фиаско ЦСКА
19:24
В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение
16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
13:44
В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех
13:32
Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота
13:27
Афганские художники уничтожают свои работы, опасаясь возмездия талибов
10:44
Без Милонова скучно
10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
10:10
В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками
09:59
100 литров крови в помощь Петербургу
09:21
Вводят обязательную вакцинацию?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей

В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Тосненском районе Ленинградской области 68-летняя жительница деревни Бабино стала жертвой телефонных мошенников

Накануне днем, около 12 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 68-летняя жительница деревни Бабино, которая пожаловалась на действия телефонных мошенников. В начале недели на её сотовый телефон позвонили неизвестные, якобы представители Сбербанка и сообщили о том, что со счета пенсионерки пытаются похитить сбережения. Для сохранности денежных средств, необходимо продиктовать собеседникам коды из поступивших sms-сообщений.

После проделанных инструкций телефонных собеседников, с карты женщины списалось больше 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-09-2021, 13:47
В Леноблатси от лжебезопастников банка пострадала пенсионерка
19-02-2021, 10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
19-06-2021, 15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
7-09-2021, 14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
22-03-2021, 16:29
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 630 тысяч рублей
3-09-2021, 15:39
В Ленобласти от лжебезопасников банка пострадала сотрудница РЖД

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
139
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
160
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
242
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
256
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх