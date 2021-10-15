В Ленобласти аферисты списали со счета пенсионерки более 14 тысяч рублей

Накануне днем, около 12 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 68-летняя жительница деревни Бабино, которая пожаловалась на действия телефонных мошенников. В начале недели на её сотовый телефон позвонили неизвестные, якобы представители Сбербанка и сообщили о том, что со счета пенсионерки пытаются похитить сбережения. Для сохранности денежных средств, необходимо продиктовать собеседникам коды из поступивших sms-сообщений.

После проделанных инструкций телефонных собеседников, с карты женщины списалось больше 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".