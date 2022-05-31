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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве бывшей подруги во Всеволожске

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве бывшей подруги во Всеволожске

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Петербурге задержан гражданин, нанесший смертельное ножевое ранение женщине во Всеволожске

В минувшее воскресенье в городе Всеволожск Ленинградской области в помещении одного из детских клубов неработающий местный житель, 1991 года рождения, в ходе конфликта нанес ножевое ранение женщине, 1987 года рождения, и скрылся. Все произошло на глазах 11-летнего сына женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следственными органами по факту произошедшего было принято процессуальное решение. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сегодня ночью сотрудники уголовного розыска областного Главка задержали подозреваемого в подъезде дома №23 по проспекту Косыгина в Петербурге.

По имеющимся данным, злоумышленник после совершения преступления покинул город Всеволожск на такси и попытался скрыться в Петербурге. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство
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