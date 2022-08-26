Во Всеволожске уборочный трактор столкнулся с автобусом

Вчера утром возле ТЦ "Юбилейный" на Октябрьском проспекте в городе Всеволожск произошло ДТП. Столкнулись автобус № 601 "Всеволожская — поселок Углово" с уборочным трактором. Информация о пострадавших уточняется.

Фото последствий аварии разместили в сообществе "Всеволожск Вконтакте" 26 августа. Судя по ним, удар пришелся на лобовую часть автобуса.

В транспортной компании ООО "Пальмира", отвечающей за маршрут, отказались комментировать произошедшее.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.