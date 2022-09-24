ента новостей

18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
18:19
В Петербурге задержан житель Узбекистана за хищение 7 тонн овощей
17:33
В Кудрово подростка ударили по голове самокатом
17:28
В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»
17:21
Пример патриотизма: Клинцевич отметил важную роль «вагнеровца» Нагина борьбе с врагом
15:19
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
15:13
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
14:51
В Калининском районе иномарка сбила 16-летнего пешехода
13:04
В Петербурге задержали вора, похищавшего вещи из автомашин
11:57
Доллар обрушит сам себя
11:13
Toyota окончательно уходит
11:13
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
10:54
В Ленобласти "Опель" вылетел в кювет и врезался в деревно, водитель погиб
10:46
Где узнать про мобилизацию?
18:19
Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце
16:48
Доклады студентов СПбГМТУ на молодежной сессии OMR-2022 удостоены дипломов трех степеней
16:42
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка
16:40
Мониторинг вместо реставрации: ВООПИиК и КГИОП придумали курсы для градозащитников
16:39
Петербуржцы напомнили Комблагу о ставших кошачьими туалетами песочницах на детских площадках
15:20
На севере Петербурга избили мужчину
13:15
Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти
13:07
В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок
13:02
В Приморском районе задержали афериста обманувшего пенсионерку
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности
12:40
В Тихвине пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей
12:22
В Петербурге задержали «охотников» за дорогостоящими смартфонами
11:42
В Ленобласти полиция накрыла нарколабораторию
11:34
Житель Кронштадта подозревается в инцесте
09:03
В Ленобласти фура сбила мужчину - он скончался в больнице
08:13
Туристы довольны Петербургом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан житель Узбекистана за хищение 7 тонн овощей

В Петербурге задержан житель Узбекистана за хищение 7 тонн овощей

0
59
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Подозреваемый в присвоении крупной партии продуктов в Средней Азии попался уголовному розыску в центре Санкт-Петербурга

Вчера около полудня возле дома на улице Моисеенко оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина Узбекистана. В Россию он приехал год назад, а в международный розыск на родине его объявили в июле 2022-го. Местные полицейские вменяют мужчине мошенничество.

По предварительной информации, в ноябре 2018 года в Самаркандской области ныне задержанный присвоил семь тонн овощей, принадлежащих соотечественнице. Приблизительная стоимость партии – 70 млн узбекским сум, около 550 тысяч рублей.

Иностранеца доставили в отдел полиции Центрального района Петербурга. Сотрудники уголовного розыска сообщили о встрече с ним коллегам из Узбекистана.

Источник: 47News
Все по теме: мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-08-2022, 12:19
Под Кингисеппом изнасиловали гражданку Узбекистана
10-05-2022, 17:46
В Петербурге полицейские задержали развратника из Узбекистана
16-09-2022, 10:07
В Петербурге задержали 21-летнего афериста, который обманывал пенсионеров
21-08-2020, 11:28
В Петербурге задержан наркосбытчик
4-08-2020, 15:29
Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции
16-08-2022, 11:50
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 200 тысяч рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
0
73
Сегодня, 17:28
В Ленобласти женщина-водитель на «Рено Сандеро» столкнулась с грузовиком. Погиб пассажир «Рено»
0
125
Сегодня, 15:19
В Приморском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
0
86
Сегодня, 15:13
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
Наверх