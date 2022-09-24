В Петербурге задержан житель Узбекистана за хищение 7 тонн овощей

Вчера около полудня возле дома на улице Моисеенко оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина Узбекистана. В Россию он приехал год назад, а в международный розыск на родине его объявили в июле 2022-го. Местные полицейские вменяют мужчине мошенничество.

По предварительной информации, в ноябре 2018 года в Самаркандской области ныне задержанный присвоил семь тонн овощей, принадлежащих соотечественнице. Приблизительная стоимость партии – 70 млн узбекским сум, около 550 тысяч рублей.

Иностранеца доставили в отдел полиции Центрального района Петербурга. Сотрудники уголовного розыска сообщили о встрече с ним коллегам из Узбекистана.