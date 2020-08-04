ента новостей

15:49
В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал
15:45
В Ленобласти аферисты обманули 80-летнюю пенсионерку
15:40
В Петербурге задержали вора-домушника
15:29
Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции
15:27
ОНФ в Петербурге: Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева передала живой подарок в строящийся центр реабилитации детей инвалидов «Сердце»
13:18
В Петербурге построят уникальный медицинский центр
11:13
112 петербургских НКО подали заявки на 22 миллиона рублей
11:06
В Ленобласти произошел взрыв топливного бака фуры
10:58
В Петро-Славянке подросток на мотоцикле попал в ДТП
09:52
Будет грипп и коронавирус?
09:31
В ТЦ нарушают правила?
19:31
Открытие культурно-выставочного центра «Ленфильм»
19:29
Я рисую на асфальте, я рисую – 01!
15:15
В Петербурге задержали лжепродавца фильтров для воды
10:59
В Петербурге откроется Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова
10:28
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
10:00
Самые популярные авто
09:35
Завод Hyundai возобновляет работу
23:37
Новые подробности в деле депутата ЗаКСа Коваля
23:39
Официальное представление новичка «Спартака» Александра Кокорина состоится 3 августа
10:29
Помощь для погашения долгов
09:56
Рубль стремительно падает
00:26
Серьёзные перемены в составе клуба «Динамо-ЛО»
19:01
Когда начнется вакцинация
15:51
Задержан депутат Законодательного Собрания Роман Коваль
14:34
В Петербурге студенты-медики присоединились к акции #МыВместе
14:30
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:30
В центре Петербурга девушка выпала из окна во время селфи
13:24
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
11:53
Эксперт: Вузы Петербурга не будут повышать стоимость обучения для абитуриентов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции

Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Твиттер
Россельхознадзор в июле провело контроль более 392 тысяч тонн продукции

В июле 2020 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировано более 392 тысяч тонн продукции, поступившей на территорию Российской Федерации.

За месяц через пункты пропуска, находящиеся на подведомственной Управлению Россельхознадзора территории, прошло более 257 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе 13 тысяч тонн овощей и более 177 тысяч тонн фруктов, а также крупы, чай, кофе и другие товары.

Кроме того, проконтролировано 135 тысяч тонн товаров животного происхождения: более 16 тысяч тонн молока и молочной продукции, 25,5 тысяч тонн мяса, 23,5 тысячи тонн рыбы, более 67 тысяч тонн кормов и кормовых добавок.

Вся указанная продукция успешно прошла контроль и была допущена к дальнейшему следованию.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-03-2020, 17:13
За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции
15-07-2020, 13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
6-05-2020, 19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
25-05-2020, 20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак
4-06-2020, 16:53
Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса
31-01-2020, 13:40
В Петербург не пустили партию марокканских клементинов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 10:58
В Петро-Славянке подросток на мотоцикле попал в ДТП
0
147
Вчера, 10:28
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
0
303
30-07-2020, 14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
0
321
27-07-2020, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
Наверх