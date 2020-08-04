Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции

В июле 2020 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировано более 392 тысяч тонн продукции, поступившей на территорию Российской Федерации.

За месяц через пункты пропуска, находящиеся на подведомственной Управлению Россельхознадзора территории, прошло более 257 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе 13 тысяч тонн овощей и более 177 тысяч тонн фруктов, а также крупы, чай, кофе и другие товары.

Кроме того, проконтролировано 135 тысяч тонн товаров животного происхождения: более 16 тысяч тонн молока и молочной продукции, 25,5 тысяч тонн мяса, 23,5 тысячи тонн рыбы, более 67 тысяч тонн кормов и кормовых добавок.

Вся указанная продукция успешно прошла контроль и была допущена к дальнейшему следованию.