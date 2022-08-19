Под Кингисеппом изнасиловали гражданку Узбекистана

Вчера ночью к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от 20-летней гражданки Узбекистана, проживающей в Петербурге. Девушка рассказала правоохранителям, что вечером 16 августа, в поселке Шушары, её бывший сожитель - 25-летний соплеменник - насильно усадил её в машину, вывез в район города Кингисепп и надругался. После этого он высадил девушку и уехал.

Отметим, что от Шушар до Кингисеппа около двух часов пути на машине.

Проверку проводит районный отдел Следственного комитета по Ленобласти. Сотрудники уголовного розыска ищут мигранта.