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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан наркосбытчик

В Петербурге задержан наркосбытчик

0
19
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге задержан наркосбытчик, разыскиваемый за преступление в Волгограде

Накануне днем, около 15:00 часов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники петербургского уголовного розыска на улице Коммуны задержали 25-летнего выходца из Средней Азии, находящегося в федеральном розыске.

Указанный гражданин, зарегистрированный в посёлке Песочный в Петербурге, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) на территории Волгоградской области. По имеющимся данным, в июне текущего года в городе Волгограде злоумышленник с целью последующего сбыта приобрел сверток с веществом, содержащим героин, общая масса которого составила около 55 граммов.

В июле подозреваемого объявили в федеральный розыск с избранной мерой пресечения в виде ареста. В настоящее время мужчину доставили в полицию. Инициатору розыска сообщено.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: наркотики мигранты
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