В Ленобласти 10-летний мальчик погиб на квадроцикле

Вчера днем, 8 ноября около 15:30 возле дома 49 по Новой улице в деревне Малое Замостье, Гатчинского района Ленинградской области 10-летний мальчик, управляя квадроциклом «THUNDER 125» не справился с управлением и столкнулся с опорой линий электропередач, после чего совершил съезд в кювет.

В результате дорожного происшествия водитель квадроцикла скончался на месте происшествия, а его пассажира – 11 летнего мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.