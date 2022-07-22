В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку

9 июля к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 1940 года рождения, с заявлением о том, что накануне на ее телефон поступали звонки от неизвестных мужчины и женщины, которые, под предлогом не привлечения ее внучки к ответственности за совершение ДТП, убедили ее в подъезде по месту жительства передать неизвестному 800 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского района, возле дома №54 по проспекту Энергетиков, за совершение данного преступления задержан 24-летний гражданин.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению этого преступления.