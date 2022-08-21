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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч

В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пожилая жительница Гатчинского района поверила телефонной истории аферистов про ДТП

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратилась 81-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей позвонила девушка, которая представилась её внучкой. Телефонная собеседница сообщила, что она стала виновницей серьёзного ДТП, в которой пострадал ребёнок. Девушка заявила, что ей срочно нужна сумма в 300 тысяч рублей. Деньги надо было передать курьеру.

Пожилая женщина поверила телефонной мошеннице. Через некоторое время к ней действительно прибыл посредник-курьер, которому она передала 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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