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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 150 тысяч рублей

В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 150 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Гатчинском районе Ленобласти пенсионерка отдала русоволосому курьеру 150 тысяч

Вчера днем около 14 часов 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 83-летняя жительница города Гатчина. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что двумя часами ранее на её домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась внучкой. Телефонная собеседница утверждала, что на дороге сбила человека, и для решения проблемы необходимо передать курьеру 800 тысяч рублей. У пенсионерки нашлось только 150 тысяч, которые она передала русоволосому мужчине на вид около 50 лет, ростом ниже среднего в светлой рубашке и брюках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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