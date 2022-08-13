В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 150 тысяч рублей

Вчера днем около 14 часов 10 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 83-летняя жительница города Гатчина. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что двумя часами ранее на её домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась внучкой. Телефонная собеседница утверждала, что на дороге сбила человека, и для решения проблемы необходимо передать курьеру 800 тысяч рублей. У пенсионерки нашлось только 150 тысяч, которые она передала русоволосому мужчине на вид около 50 лет, ростом ниже среднего в светлой рубашке и брюках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).