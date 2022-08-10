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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку

В Красногвардейском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции задержан мошенник, обманувший пенсионерку в Красногвардейском районе

Вечером в минувшую пятницу около 19 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 73-летней пенсионерки о том, что на её телефон позвонила женщина, по голосу похожая на ее подругу, и сообщила, что из-за неё случилось ДТП, водитель попал в больницу, а для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела необходимо передать 1 миллион рублей курьеру. В этот же день в квартиру потерпевшей пришел неизвестный мужчина, которому она передала 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром около 10 часов 45 минут возле дома №7/1 по проспекту Наставников сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан не работающий 19-летний молодой человек. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению трех аналогичных преступлений в Василеостровском и Кировском районах города в период с 3 по 5 августа 2022 года, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности указанного гражданина.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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