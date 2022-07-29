В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной

Вчера утром около 8 часов к полицейским Ломоносовского района Лениградской области поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома на улице Садовой в деревне Лаголово. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 50-летней женщины. Там же был задержан ее гражданский муж.

По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Мужчина схватился за нож и ударил подругу в сердце.

Районным отделом Следственного комитета по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый помещен в следственный изолятор.