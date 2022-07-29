ента новостей

09:34
В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной
09:22
В Петербурге тушили пожар в магазине
09:19
Они получают выплаты
09:13
В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна
09:07
Байден разговаривает с Си Цзиньпином на фоне роста напряженности из-за Тайваня
09:02
Выставка работ Артёма Носова "Просто портрет"
18:52
Выставка арт-группы «Я понял»
15:53
Военные Мали говорят, что 15 солдат и трое мирных жителей погибли в результате «террористических» атак
15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
13:39
Выставка Александра Яковлева «В начале были буквы»
13:35
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро
13:32
Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов
13:21
Выставка Алана Хатагты "Нуар"
12:54
Полицейские задержали автовора, похитевшего автомобили с выставочной площадки на Выборгском шоссе
12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
12:29
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
10:43
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе
10:28
В Ленобласти электрики оставили пенсионеру без 700 тысяч рублей
10:13
В Ленобласти подросток подозревается в изнасиловании 6-летней девочки
09:49
Проблем с турбинами больше не возникнет?
09:27
Выставка «Адмирал с призванием художника»
09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
09:23
Много гостевых бракосочетаний
09:09
Иракские протестующие ворвались в парламент, осуждая выдвижение нового премьера
09:06
Тайвань проводит масштабные военные учения Хань Куан
08:59
Безработица снижается
20:04
В Адмиралтейском районе тушили пожар в подвале дома
20:00
В центре Петрбурга тушили пожар в капитально реконструируемом здании
16:53
Открытие выставки ко Дню ВМФ РФ «Будет Корабелка – будут корабли»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной

В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Ломоносовском районе Ленинградской области нетрезвые посиделки мужа и жены фатально закончились

Вчера утром около 8 часов к полицейским Ломоносовского района Лениградской области поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома на улице Садовой в деревне Лаголово. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 50-летней женщины. Там же был задержан ее гражданский муж.

По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Мужчина схватился за нож и ударил подругу в сердце.

Районным отделом Следственного комитета по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый помещен в следственный изолятор.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ножевое ранение убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-07-2022, 10:56
В Ленобалсти пьяная ссора закончилась убийством
24-05-2022, 14:54
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества
29-04-2022, 19:00
В Ленобласти мигрант совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы
6-09-2021, 13:53
В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня
27-07-2022, 09:30
В Ленобласти мужчина ударил ножом сожительницу и выпрыгнул в окно
30-04-2022, 13:35
В Тихвине застолье закончилось убийством

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
0
114
Вчера, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
0
120
Вчера, 09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
0
159
27-07-2022, 10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
Наверх