В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества

Утром минувшего воскресенья в 09 часов 59 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области от 38-летнего мужчины поступило сообщение о том, что его дом, расположенный на улице Солнечная в деревне Олики Ломоносовского района, неизвестный злоумышленник обстрелял из пневматического оружия.

В результате одной из пулек был разбит объектив камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

23 мая в 01 час 50 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий у соседнего дома задержан 55-летний мужчина. По предварительной информации причиной стал конфликт между соседями. В ходе обыска по месту жительства у злоумышленника изъят целый арсенал пневматического оружия. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.