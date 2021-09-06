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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня

В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня

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Опубликовал: Anton78
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В Сланцах подросток шёл мимо ссорящейся компании и спросил в чём дело. Ответила дама с ножом

Накануне к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о ножевом ранении в г. Сланцы.

По версии правохранителей, вчера ночью 38-летняя жительница города Сланцы, в результате ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, ранила ножом 45-летнего мужчину. Во время указанного конфликта мимо проходил 16-летний подростк. Парень поинтересовался в чём причина и в ответ получил ножевое ранение.      

В итоге оба пострадавших были госпитализированы.

Подозреваемая процессуально задержана и помещена в изолятор.

Сегодня по данному факту было возбуждено уголовное дело по составу "покушение на убийство" в отношении 38-летней жительницы Сланцев.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район ножевое ранение
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