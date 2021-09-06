В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня

Накануне к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о ножевом ранении в г. Сланцы.

По версии правохранителей, вчера ночью 38-летняя жительница города Сланцы, в результате ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, ранила ножом 45-летнего мужчину. Во время указанного конфликта мимо проходил 16-летний подростк. Парень поинтересовался в чём причина и в ответ получил ножевое ранение.

В итоге оба пострадавших были госпитализированы.

Подозреваемая процессуально задержана и помещена в изолятор.

Сегодня по данному факту было возбуждено уголовное дело по составу "покушение на убийство" в отношении 38-летней жительницы Сланцев.