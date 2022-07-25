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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти пьяная ссора закончилась убийством

В Ленобалсти пьяная ссора закончилась убийством

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Опубликовал: Вадик Котов
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Житель Тихвина с судимостями за легкие телесные и оскорбление представителя власти изолирован после убийства собутыльника

Накануне вечером в начале восьмого к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение об окровавленном мужчине, тело которого обнаружили возле дома в 3-м микрорайоне. По предварительной информации, от ножевого ранения скончался 26-летний местный житель.

На месте происшествия полицейские задержали 27-летнего жителя города Тихвин. По предварительной информации, он выпивал со знакомым. В разгар застолья между ними произошла ссора, старший ударил обидчика ножом.

Тихвинским отделом Следственного комитета по Ленобласти возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого на двое суток поместили в следственный изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Установлено, что в прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и штрафовали за оскорбление представителя власти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район убийство ножевое ранение
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