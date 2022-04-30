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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине застолье закончилось убийством

В Тихвине застолье закончилось убийством

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Опубликовал: Anton78
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В Тихвине гость из Вологодчины задержан после смертельного застолья

Вчера рано утром возле магазина на улице Карла Маркса в городе Тихвин Ленинградской области сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего безработного из Вологодской области. Он подозревается в убийстве 41-летнего жителя Тихвина.

Тело мужчины с ножевым ранением бедра и сильными ушибами головы нашли накануне в квартире 4-этажного дома на улице Связи в городе Тихвин. По предварительной информации, в минувшую среду вечером хозяин квартиры принимал гостя. Во время застолья с алкоголем между мужчинами возникла ссора, старший из них схватился за нож.

Следственным отделом Следственного комитета Ленобласти по городу Тихвину возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали на двое суток, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Установлено, что в 2000-х мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. После освобождения из колонии был под административным надзором полиции в Тосненском районе Ленобласти. Ему нужно было дважды в месяц отмечаться у инспектора и запрещалось покидать жилище с одиннадцати вечера до шести утра.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ножевое ранение убийство
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