В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из травмата

В минувшее воскресенье к полициейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Софийская и Бухарестская неизвестный гражданин из салона автомобиля «Киа Оптима» произвел выстрел из неустановленного оружия и с места происшествия скрылся.

В тот же день около 19 часов в результате введенного плана «Перехват» возле дома №33 по улице Пражская сотрудниками дорожной полиции Фрунзенского района Петербурга указанная автомашина была остановлена, за рулем транспортного средства находился 30-летний мужчина. Водитель, пытаясь ввести в заблуждение сотрудников полиции, рассказал, что, управляя арендованным автомобилем в качестве таксиста, из хулиганских побуждений лишь поджег петарду, после чего выбросил ее из окна машины.

Однако, в результате разбирательства полицейские установили, что злоумышленник на самом деле стрелял из своего травматического пистолета, после чего передал оружие своей сожительнице. Позже женщина принесла и сдала «травмат» в отдел полиции.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.