В Пушкине задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля

В минувший понедельник к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 32-летний неработающий с заявлением о том, что в период с 30.06.2022 по 11.07.2022 от дома №15 по улице Первомайской поселка Шушары неизвестный злоумышленник совершил хищение автомобиля «Шевроле Лачетти». В тот же день около 19 часов 30 минут данное транспортное средство было обнаружено возле дома №6 по Старорусскому проспекту в поселке Шушары.

Автомашина возвращена владельцу под сохранную расписку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома №46 по Железнодорожной улице в городе Пушкин по подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний неработающий.