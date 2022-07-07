В Ленобласти задержан мужчина, угнавший автомобиль у своего знакомого

24 июня к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратился 30-летний мужчина с заявлением о том, что в деревне Учхоз в СНТ «Полет-2», знакомый совершил хищение его автомобиля «Пежо Партнер», 2010 года выпуска. В тот же день около 21:00 в полицию Гатчинского района поступило сообщение о том, что на 37 км автодороги А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе, совершено ДТП с участием этого автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия. Иномарка возвращена владельцу под сохранную расписку. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. 6 июля в 09:20 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 4 в деревне Келози Ломоносовского района был задержан 30-летний неработающий мужчина, ранее судимый за имущественные преступления.