В Петербурге задержали угонщика кроссовера

В минувшую субботу к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение о краже от дома 30 по Собственному проспекту в городе Петергофе автомобиля «Рено Дастер» 2014 года выпуска стоимостью 500 тысяч рублей, принадлежащего 53-летнему жителю поселка Шушары.

В тот же день около 19.00 инспекторами ДПС при патрулировании территории у соседнего дома похищенный автомобиль был обнаружен и передан владельцу под сохранную расписку.

Уже к полуночи в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России и районного уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний неработающий гражданин, ранее неоднократно судимый за кражи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.