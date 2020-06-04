В Ленобласти задержали угонщика иномарки

В конце апреля 2020 года от дома 74 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова был похищен автомобиль марки Ауди, принадлежащий 32-летнему мужчине. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в у дома 42А деревни Нижняя Гатчинского района в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 33-летний мужчина. Установлено, что мужчина совершил кражу транспортного средства с целью снятия с него автозапчастей и использования их для починки собственного автомобиля такой же модели.

Автомобиль после осмотра передан собственнику под сохранную расписку. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.