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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали угонщика иномарки

В Ленобласти задержали угонщика иномарки

0
122
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Мужчина совершил хищение автомобиля, чтобы починить сувое транспортное средство.

В конце апреля 2020 года от дома 74 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова был похищен автомобиль марки Ауди, принадлежащий 32-летнему мужчине. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в у дома 42А деревни Нижняя Гатчинского района в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 33-летний мужчина. Установлено, что мужчина совершил кражу транспортного средства с целью снятия с него автозапчастей и использования их для починки собственного автомобиля такой же модели.

Автомобиль после осмотра передан собственнику под сохранную расписку. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон автомобиль
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