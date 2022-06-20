В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей

30 мая к полицейским Приморского района Петербурга ступило сообщение о том, что в днем возле дома №19 на Коломяжском проспекте Петербурга неизвестные лица, применив физическую силу к гражданину 1965 года рождения, похитили у него сумку, в которой находились денежные средства в сумме 13 200 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж).

B результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из Приморского района по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан, 36 и 52 лет. В ходе проведения обыска в квартире одного из задержанных обнаружен и изъят предмет похожий на пистолет и 7 патронов.

Преступники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейскими принимаются меры к установлению других участников нападения.