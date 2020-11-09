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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину ограбившего торговый павильон

В Петербурге задержали мужчину ограбившего торговый павильон

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в разбое с пневматикой на торговый павильон в Красносельском районе.

Во вторник на прошлой неделе к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 19.45 у дома 23 по улице Свободы в отдельно стоящем павильоне неизвестный преступник под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил стоявший на прилавке металлический ящик. В нем находились денежные средства в сумме чуть более 20 тысяч рублей. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомашине.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

6 ноября 2020 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка и уголовного розыска Красносельского района на улице Черняховского задержан 40-летний уроженец Рязанской области, ранее судимый за кражу. У подозреваемого изъят пневматический пистолет. Также обнаружен автомобиль, на котором подозреваемый передвигался в вечер нападения.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район разбойное нападение
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