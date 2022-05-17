Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц

Более сотни военнослужащих специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированного в Санкт-Петербурге, стали донорами крови.

Росгвардейцы прибыли в одно из лечебных учреждений города и для восполнения запасов больниц безвозмездно сдали около 50 литров крови и ее компонентов, в том числе редких групп.

Собранная кровь пойдет на нужды больниц не только на территории Санкт-Петербурга, но и по необходимости в другие регионы страны.