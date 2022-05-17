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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц

Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Более сотни военнослужащих Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированного в Санкт-Петербурге, стали донорами крови.

Более сотни военнослужащих специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированного в Санкт-Петербурге, стали донорами крови.
Росгвардейцы прибыли в одно из лечебных учреждений города и для восполнения запасов больниц безвозмездно сдали около 50 литров крови и ее компонентов, в том числе редких групп.
Собранная кровь пойдет на нужды больниц не только на территории Санкт-Петербурга, но и по необходимости в другие регионы страны.

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