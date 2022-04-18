В Ленобласти росгвардейцы спасли детеныша тюленя

В Ленинградской области военнослужащие полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии спасли детеныша серого тюленя, который заблудился в заливе на территории Ленинградской АЭС.

Он был обнаружен росгвардейцами, патрулировавшими прибрежную зону Ленинградской атомной электростанции. Военнослужащие сообщили о находке экологам. Выяснилось, что тюлененку примерно 1,5 месяца, он сильно истощен и самостоятельно не выживет. Росгвардейцы оказали помощь в доставке животного в центр реабилитации.