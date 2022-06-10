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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине задержали «домушника»

В Пушкине задержали «домушника»

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45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
pixels.com
В Пушкинском районе Петербурга полицейские задержали «домушника»

1 июня 2022 около 20 часов 35 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от 72-летней пенсионерки о краже из ее квартиры в доме по улице Вячеслава Шишкова. Путем отжатия стеклопакета преступник залезв квартиру и похитил ювелирные изделия и денежные средства в сумме 35 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний ранее судимый гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Пушкин кража пенсионеры
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