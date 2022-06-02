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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись фура и автобус

В Ленобласти столкнулись фура и автобус

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Волховском районе Ленинградской области выросло до четырех

В транспортной компании "Пальмира" 47news рассказали, что сегодня в Волхове  произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с фурой. Пострадали водитель, кондуктор и одна из пассажирок автобуса.

"В автобусе ехали 35 пассажиров. Водитель и кондуктор с лёгкими ушибами, отдыхают, через пару дней на работу. Один пассажир в больнице. Ответственность ООО "Пальмира" по ОСГОП застрахована", — уточнил перевозчик.

По данным компании, автобус двигался по Кировскому проспекту со скоростью 40-50 км/час, но к перекрестку подъехал на скорости 30 км/ч. В этот момент со второстепенной дороги выехала фура. Избежать столкновения с ней не удалось.

После ДТП автобус отогнали на обочину, а затем отбуксировали на базу "Пальмиры" в Волхове. Там он находится до сих пор и пока не пригоден для выезда.

Одна из пассажирок рассказала 47news, что не обращалась за медицинской помощью, но повредила руку. Из последствий аварии у нее остались синяк, ушиб плеча и небольшое растяжение.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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