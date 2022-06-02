В Ленобласти столкнулись фура и автобус

В транспортной компании "Пальмира" 47news рассказали, что сегодня в Волхове произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с фурой. Пострадали водитель, кондуктор и одна из пассажирок автобуса.

"В автобусе ехали 35 пассажиров. Водитель и кондуктор с лёгкими ушибами, отдыхают, через пару дней на работу. Один пассажир в больнице. Ответственность ООО "Пальмира" по ОСГОП застрахована", — уточнил перевозчик.

По данным компании, автобус двигался по Кировскому проспекту со скоростью 40-50 км/час, но к перекрестку подъехал на скорости 30 км/ч. В этот момент со второстепенной дороги выехала фура. Избежать столкновения с ней не удалось.

После ДТП автобус отогнали на обочину, а затем отбуксировали на базу "Пальмиры" в Волхове. Там он находится до сих пор и пока не пригоден для выезда.

Одна из пассажирок рассказала 47news, что не обращалась за медицинской помощью, но повредила руку. Из последствий аварии у нее остались синяк, ушиб плеча и небольшое растяжение.