В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой

Вчера утром, около 08 часов 00 минут на 16 километре автодороги "Гатчина - Ополье" грузовик "Scania" под управлением 35-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Дэу Джентра" с 62-летним жителем деревни Рабитицы, Волосовского района Ленобласти. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как рассказали 47news в дорожной полиции, водитель фуры в прошлом году и начале этого к административной ответственности не привлекался. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.