В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП

По предварительным данным, "Тойота Матрикс" и "ПАЗ", следовавший по маршруту "Никольское — станция метро "Купчино", столкнулись около восьми вечера 2 февраля у деревни Ям-Ижора.

Как рассказали 47news в УГИБДД, пострадали водители легковушки и автобуса. На месте ДТП их осмотрели сотрудники скорой помощи. После осмотра мужчин отправили лечиться амбулаторно. В салоне автобуса, по предварительной информации, во время аварии находились шестеро пассажиров. Они не пострадали и отправились в пункт назначения следующим рейсом. Обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.