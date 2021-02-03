ента новостей

13:22
В Петербурге общественники организовали бесплатную стоматологическую помощь для многодетных семей
13:14
160 888 гуманитарных наборов передали волонтеры акции #МыВместе
13:09
Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе
12:02
В Петербурге полицейские раскрыли серию преступлений в отношении пенсионеров
11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
10:07
Кофе вместо завтрака
09:14
Навальному дали срок – к чему это приведет?
22:14
В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»
21:49
Матч с московским «Динамо» стал для СКА вторым в сезоне без заброшенных шайб
20:02
Выставка «Поколение»
19:09
Студенты Петербурга будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных
16:20
Выставка «Планетарныетуманности»
15:39
Выставка «Дворы и каналы»
15:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины
14:46
В Ленобласти стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный лес»
14:08
Россельхознадзор предотвратил ввоз около 25 тонн небезопасного вьетнамского риса
14:01
Концерт в Большом зале филармонии
12:53
В Ленобласти кавказец в течении пяти лет насиловал дочь сожительницы
11:48
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,4 миллиона рублей
11:06
В Петербурге задержан аферист, который обманывал пенсионеров
10:43
Путешествие с питомцами
10:15
158 786 гуманитарных наборов передали волонтеры акции #МыВместе
09:37
Американский след в протестах?
19:24
В январе саперы ЗВО эвакуировали более ста боеприпасов времен войны в Санкт-Петербурге и Ленобласти
19:18
Премьера спектакля для детей «Чудеса в Тридесятом царстве»
19:14
Премьера спектакля «Rock-n-roll на закате»
17:07
Иван Есипов назначен заместителем председателя «молодежного» Комитета Петербурга
15:57
Выпускникам детских домов и коррекционных школ, молодым людям с ОВЗ помогут найти работу
15:56
5 февраля состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии
11:25
В Ленобласти мигрант насиловал дочь своей подружки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП

В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Легковушка и автобус попали в ДТП в Тосненском районе Ленинградской области

По предварительным данным, "Тойота Матрикс" и "ПАЗ", следовавший по маршруту "Никольское — станция метро "Купчино", столкнулись около восьми вечера 2 февраля у деревни Ям-Ижора.

Как рассказали 47news в УГИБДД, пострадали водители легковушки и автобуса. На месте ДТП их осмотрели сотрудники скорой помощи. После осмотра мужчин отправили лечиться амбулаторно. В салоне автобуса, по предварительной информации, во время аварии находились шестеро пассажиров. Они не пострадали и отправились в пункт назначения следующим рейсом. Обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
6-07-2013, 10:34
Авария в тоннеле, ведущем на Канонерский остров, не обошлась без человеческих жертв
27-01-2020, 09:29
В Ленобласти маршрутка улетела в кювет
13-11-2016, 14:39
На трассе "Нарва" столкнулись рейсовый автобус и грузовик M.A.N.
30-11-2012, 16:29
На Лиговском проспекте столкнулись трамвай и автобус

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
35
Сегодня, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
226
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
0
570
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 901
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
Наверх