В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП

В Ломоносовском районе Ленинградской области школьный автобус "ПАЗ" с двумя пассажирами попал в ДТП. В салоне автобуса во время ДТП, кроме водителя, сидели 10-классник и сопровождающий, сообщили 47news в администрации Ломоносовского района.

По предварительной информации, микроавтобус "Форд Транзит" столкнулся с "ПАЗом" местной школы около восьми утра 24 февраля в деревне Клясино Гостилицкого поселения. Во время аварии в салоне автобуса находились 10-классник и сопровождающий взрослый, сообщили в пресс-службе районной администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ученика в школу доставили другим автобусом. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.