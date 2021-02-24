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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП

В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
В Ломоносовском районе Ленобласти школьный автобус попал в ДТП

В Ломоносовском районе Ленинградской области школьный автобус "ПАЗ" с двумя пассажирами попал в ДТП. В салоне автобуса во время ДТП, кроме водителя, сидели 10-классник и сопровождающий, сообщили 47news в администрации Ломоносовского района.

По предварительной информации, микроавтобус "Форд Транзит" столкнулся с "ПАЗом" местной школы около восьми утра 24 февраля в деревне Клясино Гостилицкого поселения. Во время аварии в салоне автобуса находились 10-классник и сопровождающий взрослый, сообщили в пресс-службе районной администрации. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Ученика в школу доставили другим автобусом. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
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