В Петербурге задержали аферистов, обманывавших пенсионеров

11 ноября к полицейским обратилась 90-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что на её сотовый телефон позвонила неизвестная, представившая ее дочерью, и рассказала о совершённом ею ДТП (сбила девушку). И, для урегулирования проблемы, необходимо передать денежные средства мужчине, которой приедет к ней в квартиру дома 13 по улице Бестужевская. Позже по данному адресу пришёл мужчина, которому заявительница передала 1 миллион 130 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

15 ноября в 11.40 у дома 9/3 по проспекту Энергетиков по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники полиции задержали 56-летнего неработающего петербуржца. В тот же день, спустя несколько часов, у дома 93 по Северному проспекту, сотрудники полиции с поличным задержали 30-летнего подельника. Он сообщил 72-летней пенсионерке о несуществующем ДТП с участием ее сестры, и требовал 100 000 рублей за не привлечение ее к уголовной ответственности. Но, в момент передачи денежных средств, был задержан сотрудниками полиции. Установлено, что оба задержанных ранее судимы.

В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий была установлена третья потерпевшая от данных граждан. Ею оказалась 70-летняя пенсионерка, проживающая в доме 14 по проспекту Мечникова, которая 11 ноября около 17:00 на лестничной площадке своего дома передала 56-летему подозреваемому 206 000 рублей за не привлечение сына к уголовной ответственности за совершение несуществующего ДТП. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Мужчины задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности.