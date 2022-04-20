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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку

В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Водитель каршерингового автомобиля при попытке скрыться от сотрудников полиции угодил в Фонтанку

Сегодня ночью в 03 часа 30 минут по адресу: Садовая улица дом 42, водитель каршеринговой автомашины «Ниссан Кашкай» попытался скрыться от экипажа ДПС. Полицейскими было организованно преследование. Вскоре, по адресу: Набережная реки Фонтанки дом 67 водитель «Ниссана» не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на ограждение, после чего автомобиль упал в реку Фонтанку.

Сотрудники полиции оперативно вызвали на место происшествия спасателей, которые вытащили водителя и пассажира «Ниссана», после чего они были госпитализированы в больницу с переохлаждением. Водителем каршерингового автомобиля оказался 22-х летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишённый водительского удостоверения за оставление места ДТП.

На водителя «Ниссана» составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.

Источник: ГУ МВД
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