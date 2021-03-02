В Петербурге пьяного водителя задерживали с погоней

Вчера вечером в 18:00 у дома 10 по ул. Бронетанковой нарядом ППСП УМВД России по Красносельскому району на автомобиле с включенными спецсигналами было подано требование об остановке автомобиля «Лада Веста». Водитель приостановил автомашину, к нему подошел инспектор ППСП, после чего автомобилист совершил наезд на инспектора и продолжил движение вопреки требованиям остановиться. Полицейскими было организовано преследование, в результате которого у дома 6 по Стрельнинскому шоссе автомобиль «Лада Веста» нарядами ГИБДД и ППСП был заблокирован, а водитель задержан. Им оказался мужчина 1987 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов.

Полицейский после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы. Материалы по факту наезда на сотрудника полиции будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.