В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей

Сегодня ночью около 2.30 в Калининском районе Петербурга у дома 1 на улице Руставели сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Ауди А3», двигавшийся с нарушением ПДД. Водитель иномарки на законные требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться. Было организовано преследование. Неоднократные требования сотрудников полиции по "громкой" связи об остановке водитель игнорировал и, увеличивая скорость, создавал угрозу для других участников дорожного движения. В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» один из полицейских применил табельное оружие. Однако водителю-нарушителю удалось скрыться. Позже полицейские обнаружили иномарку у дома 8/2 по улице Сантьяго-де-Куба. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали водителя. Им оказался 33-летний местный житель. С ним проводится разбирательство.

Этой же ночью около 0.30 в Кировском районе сотрудники ДПС на Промышленной улице попытались остановить автомобиль каршеринга «Ниссан Кашкай». Далее события развивались аналогично: игнорирование требований полиции, увеличение скорости, преследование, применение оружия. В итоге на улице Калинина правонарушитель был загнан в тупик, но решил не сдаваться. Водитель каршеринга бросил автомобиль и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, пытаясь зацепиться за вагон, но был задержан сотрудниками полиции. Полицейские оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В качестве слабого оправдания своих действий мужчина сообщил стражам порядка, что у него сегодня день рождения. Именинника доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.