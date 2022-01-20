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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы

В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Один человек погиб и один получил травмы в лобовом столкновении двух грузовиков на трассе «Скандинавия»

Сегодня утром, около 09 часов 20 минут в Выборгском районе Ленобласти на 171 километре трассы «Скандинавия» водитель, управляя крупнотоннажным грузовым автомобилем MAN TGX, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым седальным тягачём «Volvo» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «MAN TGX» погиб на месте происшествия, второй водитель жив, зажат в кабине «Volvo», спасатели извлекают его из кабины транспортного средства. На месте аварий работают спасатели, врачи, сотрудники Госавтоинспекции.

В связи с серьёзной аварией в сторону государственной границы с Финляндией организовано реверсивное движение.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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